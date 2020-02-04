В Кремле сообщили о планируемом визите Путина в Китай в 2020 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит главы российского государства Владимира Путина в Китай запланирован на вторую половину 2020 года.

Он ответил на вопрос, изменились ли планы Путина посетить Китай из-за ситуации с коронавирусом.

«2020 год только начался, поэтому ещё рано говорить о каких-то корректировках в планах президента. Визит в целом был запланирован на вторую половину года», — заявил Песков.

По его словам, этот визит «действительно есть в планах».

Ранее президент России поручил привлечь самолёты Воздушно-космических сил России к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых новым коронавирусом. Эвакуация будет проводиться пятью военными самолётами.

4 февраля первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань.

По данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился коронавирус.