В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

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Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса
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«Несмотря на то что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая — всего 2,1%, что значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония. — RT) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)», — приводит её пресс-службы ведомства.

Она также подчеркнула, что Пекин принимает все необходимые меры для профилактики и предотвращения распространения вируса.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в КНР превысило 20 тыс. человек, 425 из них скончались. Среди инфицированных — 16 граждан иностранных государств, находящихся в Китае.

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