В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранцев

По меньшей мере 16 граждан иностранных государств заразились коронавирусом 2019-nCoV в Китае. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«По данным соответствующих ведомств, на 2 февраля вызванная коронавирусом пневмония диагностирована у 16 иностранных граждан в Китае», — цитирует дипломата ТАСС.

По её словам, из них двое уже выписаны из медучреждений, ещё 14 проходят лечение. Их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что США ввели запрет на въезд для иностранцев, которые посещали КНР за последние две недели.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тыс., скончался 361 человек. Ещё почти 150 человек заболели за пределами страны, один из них умер.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного значения.