В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных

Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.

«Всего под удар попали 54 объекта режима (президента Сирии Башара Асада. — RT). Согласно информации из различных источников, 76 военных режима были нейтрализованы», — приводит NTV его слова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.

По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.