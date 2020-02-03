В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных
- Reuters
«Всего под удар попали 54 объекта режима (президента Сирии Башара Асада. — RT). Согласно информации из различных источников, 76 военных режима были нейтрализованы», — приводит NTV его слова.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.