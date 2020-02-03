Около 500 школ закрылись на карантин в Южной Корее из-за коронавируса

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Министерство образования Южной Кореи приняло решение закрыть на карантин 484 школы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Около 500 школ закрылись на карантин в Южной Корее из-за коронавируса
  • globallookpress.com
  • © Dan Groshong/Ropi

Об этом сообщает KBS.

Отмечается, что образовательные учреждения не будут работать какое-то время в городах Коян, Сувон, Пучхон и ряде других населённых пунктов страны.

Ранее стало известно, что число заражённых коронавирусом в Южной Корее возросло до 15.

30 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Эксперт Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.

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