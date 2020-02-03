Около 500 школ закрылись на карантин в Южной Корее из-за коронавируса
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Об этом сообщает KBS.
Отмечается, что образовательные учреждения не будут работать какое-то время в городах Коян, Сувон, Пучхон и ряде других населённых пунктов страны.
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