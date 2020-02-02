SANA: в Сирии иранские журналисты пострадали при обстреле

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В Сирии операторы двух иранских телеканалов получили ранения в результате атаки со стороны боевиков в окрестностях Алеппо. Об этом информирует SANA.
SANA: в Сирии иранские журналисты пострадали при обстреле
  • Reuters

«Оператор иранского телеканала al-Alam Ибрагим Кухейль и оператор телеканала al-Kawthar Сухайб аль-Мысри пострадали из-за атаки террористов против них в ходе освещения ими продвижения армии на юго-западе Алеппо», — сообщает агентство.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что террористы в течение суток 37 раз обстреляли населённые пункты в САР.

Также СМИ сообщали, что 1 февраля боевики террористической организации «Джабхат-ан-Нусра»* атаковали позиции сирийской армии в Алеппо, применив три заминированных автомобиля.

«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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