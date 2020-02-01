Боевики применили заминированные авто против армии САР в Алеппо

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Боевики группировки «Джабхат-ан-Нусра» * атаковали позиции сирийской армии в Алеппо, применив три заминированных автомобиля.
Боевики применили заминированные авто против армии САР в Алеппо
  • РИА Новости

«Джебхат ан-Нусра атаковала тремя заминированными автомобилями позиции армии на западе Алеппо в районе Захра», — цитирует РИА Новости сообщение телеканала Al Mayadeen.

Уточняется, что один из автомобилей был взорван до того, как достиг позиций сирийской армии.

Ранее армия Сирии в ходе контрнаступления в идлибской зоне деэскалации захватила и уничтожила более 100 единиц военной техники боевиков.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра»), «Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещённые в России.

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