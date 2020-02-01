Боевики применили заминированные авто против армии САР в Алеппо
- РИА Новости
«Джебхат ан-Нусра атаковала тремя заминированными автомобилями позиции армии на западе Алеппо в районе Захра», — цитирует РИА Новости сообщение телеканала Al Mayadeen.
Уточняется, что один из автомобилей был взорван до того, как достиг позиций сирийской армии.
Ранее армия Сирии в ходе контрнаступления в идлибской зоне деэскалации захватила и уничтожила более 100 единиц военной техники боевиков.
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