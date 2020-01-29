Сирийские военные совершили контрнаступление в пригородах Алеппо и Идлибе

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Военные Сирии совершили контрнаступление в пригородах Алеппо и в Идлибе.
Сирийские военные совершили контрнаступление в пригородах Алеппо и Идлибе
  • Reuters

«В ответ на агрессию террористов командование САР предприняло контрнаступательные действия с целью разгрома экстремистских группировок, сконцентрированных в западных пригородах города Алеппо, а также в районе городов Маарет-Эн-Нуман и Серакаб провинции Идлиб», — сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Отмечается, что мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. 

Ранее в российском Министерстве обороны назвали лицемерием заявление госсекретаря США Майка Помпео о «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии якобы на «мирных жителей» Идлиба.

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