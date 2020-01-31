Армия САР уничтожила десятки танков и бронемашин боевиков под Идлибом

Армия Сирии в ходе контрнаступления в идлибской зоне деэскалации захватила и уничтожила более 100 единиц военной техники боевиков.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Захвачено или уничтожено 11 танков, 19 бронетранспортёров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники — пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением, девять «джихад-мобилей», четыре реактивных системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата», — сказал он.

Отмечается, что контрнаступление предотвратило мощную террористическую атаку, которую боевики готовились обрушить на густонаселённые города Хама и Алеппо.

Ранее сообщалось, что военные Сирии совершили контрнаступление в пригородах Алеппо и в Идлибе.