Армия САР уничтожила десятки танков и бронемашин боевиков под Идлибом

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Армия Сирии в ходе контрнаступления в идлибской зоне деэскалации захватила и уничтожила более 100 единиц военной техники боевиков.
Армия САР уничтожила десятки танков и бронемашин боевиков под Идлибом
  • РИА Новости

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Захвачено или уничтожено 11 танков, 19 бронетранспортёров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники — пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением, девять «джихад-мобилей», четыре реактивных системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата», — сказал он.

Отмечается, что контрнаступление предотвратило мощную террористическую атаку, которую боевики готовились обрушить на густонаселённые города Хама и Алеппо.

Ранее сообщалось, что военные Сирии совершили контрнаступление в пригородах Алеппо и в Идлибе.

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