ЦПВС: боевики 37 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что боевики 37 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.
ЦПВС: боевики 37 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии
  • Reuters

Соответствующее сообщение поступило в распоряжение RT.

«За прошедшие сутки зафиксировано 37 обстрелов», — указал он.

По его словам, боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы таких населённых пунктов, как Сараф, Мукатталь, Мамухия, Эль-Харука, Хуайз, Каркад, Кара-Джурн, Зайтан и других.

Всего обстрелам подверглись три сирийские провинции — Латакия, Хама и Идлиб.

15 января ФАН сообщало, что российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 38 фактов нарушения режима прекращения огня за сутки.

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