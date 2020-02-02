ЦПВС: боевики 37 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии
- Reuters
Соответствующее сообщение поступило в распоряжение RT.
«За прошедшие сутки зафиксировано 37 обстрелов», — указал он.
По его словам, боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы таких населённых пунктов, как Сараф, Мукатталь, Мамухия, Эль-Харука, Хуайз, Каркад, Кара-Джурн, Зайтан и других.
Всего обстрелам подверглись три сирийские провинции — Латакия, Хама и Идлиб.
15 января ФАН сообщало, что российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 38 фактов нарушения режима прекращения огня за сутки.