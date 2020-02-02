В Германии выявили два случая коронавируса у эвакуированных из Ухани

В Германии выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV у двух граждан ФРГ, эвакуированных из китайского города Ухань. Таким образом, число инфицированных в стране увеличилось до десяти.

Об этом сообщили в администрации района Гермерсхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Уточняется, что 1 февраля из Ухани эвакуировали 115 граждан ФРГ, которые были сразу помещены на карантин.

«Утром 2 февраля 2020 года местное руководство в Гермерсхайме получило информацию о том, что результаты теста на коронавирус у двух человек дали положительный результат», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в Баварии подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом у сотрудника фирмы в округе Штарнберг, где работали шестеро ранее заболевших.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.