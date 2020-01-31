Число заражённых коронавирусом в Германии увеличилось до пяти
- Reuters
Отмечается, что пятый случай был выявлен в федеральной земле Бавария.
Минздрав Баварии рекомендовал всем больницам в этой земле подготовиться к приему пациентов с подозрением на 2019-nCoV.
Ранее Конте сообщил, что в Италии подтверждены два первых случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.