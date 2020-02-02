Студентка из России объяснила своё решение эвакуироваться из Ухани

Студентка Уханьского университета Манэ Шашикян прокомментировала своё решение покинуть китайский город, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV, и вернуться в Россию.

«Я еду. Честно говоря, не очень рада, хотя, может быть, уехать сейчас — разумно, поскольку регулярное транспортное сообщение между Россией и Китаем почти полностью приостановлено на неопределённый срок. Ко всему прочему, учёбу в университете тоже отложили, и когда начнётся новый семестр, никто не знает», — цитирует её РИА Новости.

По словам россиянки, решение о возвращении домой они принимали вместе с друзьями.

«Если бы кто-то один из нас остался, то остались бы все... Есть парочка ребят, которые по личным обстоятельствам и убеждениям остаются, но большинство уезжают», — добавила она.

Российская студентка также поделилась тревогой в связи с предстоящим 14-дневным карантином по возвращении домой.

«(Меня это. — RT) пугает, потому что сказали, что выходить мы не сможем никуда и к нам тоже никого, кроме врачей, пускать не будут. Здесь хотя бы можно выйти погулять по кампусу, хотя это тоже не очень безопасно, но по крайней мере нет чувства, что нас насильно держат взаперти», — поделилась девушка.

Ранее стало известно, что россиян из наиболее поражённых коронавирусом районов Китая эвакуируют 3—4 февраля на пяти самолётах Воздушно-космических сил России с военными вирусологами на борту.

По последним данным, число заражений коронавирусом в КНР увеличилось до 14 380, зафиксировано 304 летальных исхода.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе со «Взглядом» отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового типа коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного масштаба, чтобы предупредить все страны мира об опасности выноса и завоза инфекции.