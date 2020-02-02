Боррель 3 февраля проведёт переговоры с Зарифом

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник, 3 февраля, посетит Иран, где проведёт переговоры с главой МИД страны Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Господин Жозеп Боррель впервые после вступления в должность завтра (3 февраля. — RT) совершит визит в Иран и встретится с министром иностранных дел, а также другими высокопоставленными лицами нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зариф заявил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, если европейские страны направят дело о нарушении Ираном условий ядерной программы в Совет Безопасности ООН.