Боррель 3 февраля проведёт переговоры с Зарифом

Короткая ссылка
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник, 3 февраля, посетит Иран, где проведёт переговоры с главой МИД страны Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Господин Жозеп Боррель впервые после вступления в должность завтра (3 февраля. — RT) совершит визит в Иран и встретится с министром иностранных дел, а также другими высокопоставленными лицами нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зариф заявил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, если европейские страны направят дело о нарушении Ираном условий ядерной программы в Совет Безопасности ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить