Боррель 3 февраля проведёт переговоры с Зарифом
Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
«Господин Жозеп Боррель впервые после вступления в должность завтра (3 февраля. — RT) совершит визит в Иран и встретится с министром иностранных дел, а также другими высокопоставленными лицами нашей страны», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Зариф заявил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, если европейские страны направят дело о нарушении Ираном условий ядерной программы в Совет Безопасности ООН.