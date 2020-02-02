Помпео оценил договорённость об обмене послами с Белоруссией

Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко назвал договорённость об обмене послами подтверждением стремления к нормализации отношений между странами.

Об этом говорится на сайте Госдепа.

«Госсекретарь подчеркнул, что недавняя договорённость об обмене послами является ещё одним подтверждением нашего желания продолжить нормализацию двусторонних отношений», — отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что Минск и Вашингтон достигли понимания в сотрудничестве по многим направлениям по итогам переговоров белорусского президента Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео.

Он отметил, что развитию отношений будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после перерыва в 12 лет.