В Госдуме оценили визит Помпео в Белоруссию
- АГН «Москва»
«На постсоветском пространстве США решают принципиально важную для себя задачу блокирования возможных интеграционных процессов на этой территории», — цитирует РИА Новости Новикова.
Он уточнил, что визит Помпео устроен таким образом, чтобы охватить наибольшее количество постсоветских стран.
Депутат также назвал «лукавым сигналом» слова Помпео о том, что в Белоруссии наблюдается прогресс в демократических вопросах.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что Минск и Вашингтон достигли понимания в сотрудничестве по многим направлениям по итогам переговоров белорусского президента Александра Лукашенко и Майка Помпео.