В Госдуме оценили визит Помпео в Белоруссию

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил, что Вашингтон выполняет свою задачу по блокированию потенциальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

«На постсоветском пространстве США решают принципиально важную для себя задачу блокирования возможных интеграционных процессов на этой территории», — цитирует РИА Новости Новикова.

Он уточнил, что визит Помпео устроен таким образом, чтобы охватить наибольшее количество постсоветских стран.

Депутат также назвал «лукавым сигналом» слова Помпео о том, что в Белоруссии наблюдается прогресс в демократических вопросах.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что Минск и Вашингтон достигли понимания в сотрудничестве по многим направлениям по итогам переговоров белорусского президента Александра Лукашенко и Майка Помпео.