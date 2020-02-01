Глава МИД Белоруссии рассказал о переговорах Лукашенко и Помпео
- Reuters
«Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются», — цитирует ТАСС Макея.
Министр уточнил, что встреча Лукашенко и Помпео прошла в атмосфере взаимопонимания.
Он также добавил, что развитию отношений будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после перерыва в 12 лет.
Ранее Майк Помпео заявил, что в ходе встречи Александр Лукашенко заверил его, что Белоруссия «не может быть частью какой-либо другой страны».