Глава МИД Белоруссии рассказал о переговорах Лукашенко и Помпео

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что Минск и Вашингтон достигли понимания в сотрудничестве по многим направлениям по итогам переговоров белорусского президента Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео.
Глава МИД Белоруссии рассказал о переговорах Лукашенко и Помпео
  • Reuters

«Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются», — цитирует ТАСС Макея.

Министр уточнил, что встреча Лукашенко и Помпео прошла в атмосфере взаимопонимания.

Он также добавил, что развитию отношений будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после перерыва в 12 лет.

Ранее Майк Помпео заявил, что в ходе встречи Александр Лукашенко заверил его, что Белоруссия «не может быть частью какой-либо другой страны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить