Лукашенко заявил Помпео о незыблемости суверенитета Белоруссии

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в ходе встречи президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил его, что Белоруссия «не может быть частью какой-либо другой страны».

Об этом он сказал журналистам после встречи с белорусским лидером.

«Господин Лукашенко сказал: «Беларусь — суверенная и независимая страна и мы (Белоруссия. — RT) не можем быть частью какой-либо другой страны», — цитирует Помпео ТАСС.

Во время переговоров с Лукашенко американский госсекретарь заявил, что знает о длительной истории белорусско-российских отношений и «не говорит о выборе» между Москвой и Вашингтоном.

Также он сообщил о планах США в ближайшее время назначить посла в Белоруссии.