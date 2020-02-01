Лукашенко заявил Помпео о незыблемости суверенитета Белоруссии

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в ходе встречи президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил его, что Белоруссия «не может быть частью какой-либо другой страны».
Лукашенко заявил Помпео о незыблемости суверенитета Белоруссии
  • Reuters

Об этом он сказал журналистам после встречи с белорусским лидером.

«Господин Лукашенко сказал: «Беларусь — суверенная и независимая страна и мы (Белоруссия. — RT) не можем быть частью какой-либо другой страны», — цитирует Помпео ТАСС.

Во время переговоров с Лукашенко американский госсекретарь заявил, что знает о длительной истории белорусско-российских отношений и «не говорит о выборе» между Москвой и Вашингтоном.

Также он сообщил о планах США в ближайшее время назначить посла в Белоруссии.

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