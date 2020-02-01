Помпео: США не просят Минск выбирать между Россией и Западом
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
Помпео выразил надежду, что США и Белоруссия смогут дальше развивать отношения «в направлении инвестиций», чтобы Белоруссия «имела суверенитет и независимость».
По его словам, он изучил несколько отчётов по данному вопросу и знает о длительной истории отношений Минска и Москвы.
«Но мы не говорим о выборе между нами и ними. Мы говорим о дипломатических отношениях», — сказал госсекретарь США.
Также Помпео заявил о планах США в ближайшее время назначить посла в Белоруссии.