Помпео: США не просят Минск выбирать между Россией и Западом

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что знает о длительной истории белорусско-российских отношений и «не говорит о выборе» между Москвой и Вашингтоном.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Помпео выразил надежду, что США и Белоруссия смогут дальше развивать отношения «в направлении инвестиций», чтобы Белоруссия «имела суверенитет и независимость».

По его словам, он изучил несколько отчётов по данному вопросу и знает о длительной истории отношений Минска и Москвы.

«Но мы не говорим о выборе между нами и ними. Мы говорим о дипломатических отношениях», — сказал госсекретарь США.

Также Помпео заявил о планах США в ближайшее время назначить посла в Белоруссии.