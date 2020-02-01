Помпео заявил о планах США назначить посла в Белоруссии
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
В свою очередь, Лукашенко заявил, что искренне рад встрече с Помпео «по крайней мере по двум причинам».
По словам белорусского лидера, «принято считать», что госсекретарь США является «одним из архитекторов современной политики США».
«Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», — сказал он.
Ранее Помпео прибыл с визитом в Минск.
Вашингтон и Минск обменялись высылкой послов ещё в 2008 году, после введения США санкций против Белоруссии за нарушение прав человека