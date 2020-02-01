Макей призвал США к «более активной роли» в Белоруссии
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА.
«Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене», — сказал он.
Помпео добавил, что Белоруссия в том числе заинтересована в более активной работе американского бизнеса в стране, а также в развитии сотрудничества между различными правительственными структурами.
Ранее Помпео заявил, что Вашингтон и Минск пока не приблизились к моменту, когда могут быть отменены американские санкции против Белоруссии.