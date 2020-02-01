Макей призвал США к «более активной роли» в Белоруссии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе совместного брифинга с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Минск приветствовал бы «более активную роль» США в Белоруссии, включая экономическую сферу.

Об этом информирует БЕЛТА.

«Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене», — сказал он.

Помпео добавил, что Белоруссия в том числе заинтересована в более активной работе американского бизнеса в стране, а также в развитии сотрудничества между различными правительственными структурами.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон и Минск пока не приблизились к моменту, когда могут быть отменены американские санкции против Белоруссии.