Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

По словам сенатора, данные заявления напоминают ему те, которые высказывала американская сторона в адрес экс-президента Украины Виктора Януковича в своё время.

«США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла «для вывода отношений на новый уровень». Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: в своё время так «вывели на новый уровень» Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», — написал он.

Ранее Помпео после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.

30 января Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы. Договориться о поставках нефти из России на данный момент не удалось, Минск ищет альтернативные пути поставок.

В частности, Белоруссия закупила нефть в Норвегии и ведёт переговоры с Казахстаном.

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