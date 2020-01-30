Делегация «Белнефтехима» посетит Казахстан для переговоров о поставках нефти

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Делегация концерна «Белнефтехим» на следующей неделе посетит Казахстан, где проведёт переговоры по поставкам нефти.
Делегация «Белнефтехима» посетит Казахстан для переговоров о поставках нефти
  • globallookpress.com

«Глава белорусского правительства проинформировал своего коллегу, что правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправительственного соглашения», — написала в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.

Также сообщалось, что Лукашенко уполномочил белорусское правительство на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти.

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