Делегация «Белнефтехима» посетит Казахстан для переговоров о поставках нефти
- globallookpress.com
«Глава белорусского правительства проинформировал своего коллегу, что правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправительственного соглашения», — написала в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.
Также сообщалось, что Лукашенко уполномочил белорусское правительство на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти.