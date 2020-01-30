Делегация «Белнефтехима» посетит Казахстан для переговоров о поставках нефти

Делегация концерна «Белнефтехим» на следующей неделе посетит Казахстан, где проведёт переговоры по поставкам нефти.

«Глава белорусского правительства проинформировал своего коллегу, что правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправительственного соглашения», — написала в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.

Также сообщалось, что Лукашенко уполномочил белорусское правительство на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти.