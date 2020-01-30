Тариф на транзит нефти по Белоруссии вырастет более чем на 6%

Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович заявил, что тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии с 1 февраля нынешнего года возрастёт более чем на 6%.

«Переговоры (с Россией. — RT) закончились, мы ни о чём не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти — это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6% — по-моему, 6,6%», — приводит ТАСС слова белорусского министра.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.

Также сообщалось, что Лукашенко уполномочил белорусское правительство на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти.