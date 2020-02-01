В Совфеде прокомментировали выход Британии из ЕС

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал официальный выход Великобритании из состава Европейского союза.

«Мы понимаем, почему Великобритания решила выйти из ЕС. Ей надоело датировать более слабые в экономическом отношении страны Евросоюза. Надоела политика «открытых дверей» с мигрантами», — сказал Джабаров.

Сенатор выразил опасение, что «проблемы Британии с выходом из ЕС могут усугубиться».

«Англия, сама по себе, хотела выйти из ЕС, за это и голосовали избиратели. У Шотландии по этому поводу очень много вопросов, а Северная Ирландия вообще не желала выходить из Евросоюза… То есть проблем много», — заключил он.

Джабаров заверил, что Россия «не желает развала ЕС», и отметил, что одна из проблем Евросоюза — «политика его стран в отношении России».

Ранее Великобритания официально вышла из состава ЕС. Теперь предстоит переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.