В Испании сообщили о первом случае заражения коронавирусом
Об этом информирует ABC.es.
Отмечается, что коронавирус выявили у туриста из Германии.
В настоящий момент он находится в клинике острова Гомера (Канарские острова).
Ранее итальянский премьер Джузеппе Конте сообщил, что в Италии подтверждены два первых случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.
Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.