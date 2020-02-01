Во Франции обозначили позицию по палестино-израильскому урегулированию

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Франция придерживается принципа двух государств в палестино-израильском урегулировании, заявил официальный представитель МИД страны.

«Мы убеждены, что принцип двух государств, живущих бок о бок в мире и безопасности в условиях надежных и признанных границ в соответствии с международным правом и в рамках международно согласованных параметров необходим для установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что решение должно быть урегулировано на переговорах между двумя сторонами, и страна «продолжит действовать в этом духе».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал палестинцев внести предложения по «сделке века».

28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, по которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, в Восточном Иерусалиме создаётся палестинская столица, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Подробнее — в материале RT.

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