Рааб обсудил с Помпео план США по Ближнему Востоку

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Майк Помпео провели встречу в Лондоне, по итогам которой британская сторона выступила за снижение эскалации на Ближнем Востоке.
Рааб обсудил с Помпео план США по Ближнему Востоку
  • Reuters

«Стороны обсудили предложение США по установлению мира между израильтянами и палестинцами и ситуацию в Иране и Йемене, министр иностранных дел подчеркнул необходимость снижения напряжённости в регионе», — говорится в сообщении британского Форин Офис.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал предложенный американским президентом Дональдом Трампом план по ближневосточному урегулированию. По его словам, «заслуга этого плана заключается в том, что он предлагает решение вопроса двух государств».

28 января Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, по которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг данное предложение, назвав «сделку века» Трампа заговором.

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