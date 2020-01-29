Джонсон положительно оценил предложенную Трампом «сделку века»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предложенный американским президентом Дональдом Трампом план по ближневосточному урегулированию предлагает реализовать принцип двух государств для народов Израиля и Палестины.
Джонсон положительно оценил предложенную Трампом «сделку века»
  • РИА Новости

«Ни один мирный план не идеален, но заслуга этого плана заключается в том, что он предлагает решение вопроса двух государств. Он гарантирует, что Иерусалим будет столицей как для Израиля, так и для палестинцев», — приводит его слова во время выступления в палате общин The Independent.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, в свою очередь, отметил, что предложение США — это не мирный план, так как он нарушает основные права палестинцев.

Ранее в МИД Китая призвали учитывать интересы всех сторон при решении палестино-израильского конфликта.

28 января Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, по которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг данное предложение, назвав «сделку века» Трампа заговором.

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