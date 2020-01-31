СМИ: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены

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Китайские производители смартфонов, а также американская Apple приостановили на две недели поставки смартфонов из КНР в Россию из-за распространения коронавируса.
СМИ: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены
  • Reuters

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники среди партнёров брендов смартфонов, произведённых в Китае.

Речь идёт о Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE, Lenovo, а также Apple.

Как отмечается, это связано с тем, что китайские фабрики продлили новогодние каникулы из-за вспышки коронавируса. 

По словам экспертов, задержка поставок смартфонов на несколько недель может вызвать их дефицит на российском рынке и рост цен на 10–15%. При этом, по их мнению, это поможет распродать складские запасы.

Ранее Почта Китая оценила вероятность заражения коронавирусом через посылки.

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