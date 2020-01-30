В AliExpress прокомментировали сообщения о задержках в доставке из-за коронавируса

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Представитель внешнего офиса AliExpress Россия прокомментировал сообщения о задержках в доставке из-за коронавируса.
В AliExpress прокомментировали сообщения о задержках в доставке из-за коронавируса
  • © Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует «Взгляд».

«Сейчас в Китае празднуют Новый год, поэтому ежегодно некоторые производители и поставщики с учётом новогодних каникул могут начать заниматься обработкой заказа позднее. Это штатный режим работы», — заявили в AliExpress.

Там отметили, что отправка работает в нормальном режиме — большая часть осуществляется морем и грузовым авиасообщением.

Ранее Почта Китая оценила вероятность заражения коронавирусом через посылки.

Также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова высказалась по поводу возможности заразиться новым типом коронавируса через предметы, в частности через посылки из Китая.

Портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге разработали план по предупреждению распространения коронавируса.

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