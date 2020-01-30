Почта Китая оценила вероятность заражения коронавирусом через посылки

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Заместитель отдела по контролю за рынком Государственного почтового управления Китая Хоу Яньбо заявил, что вероятность заражения новым коронавирусом через посылки крайне низкая.
Почта Китая оценила вероятность заражения коронавирусом через посылки
  • РИА Новости

«Почта и компании экспресс-доставки обеззараживают все конверты, посылки и транспортные средства, которыми они доставляются, полностью запрещена перевозка диких животных, поэтому всем можно успокоиться, не нужно отказываться принимать обычные посылки», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что вирус передаётся воздушно-капельным и контактным путём, и добавил, что риск передачи вируса через посылки достаточно низкий.

При этом Хоу Яньбо порекомендовал вымыть руки после получения посылки.

Ранее стало известно, что шведская компания по продаже мебели IKEA временно закроет свои магазины в материковом Китае из-за распространения коронавирусной инфекции.

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