Косачёв оценил резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.

Резолюция призывает Москву «полностью выполнять Минские соглашения» и «безоговорочно и в полном объёме сотрудничать с Объединённой следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности».

«Эта резолюция в полном объёме содержит в себе инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблей в последние пять лет, когда Россия обсуждалась в отсутствие самой России и, очевидно, предвзято», — сказал Косачёв.

Он также напомнил, что за эти годы был принят целый ряд «очень жёстких антироссийских резолюций».

«Они все без исключения были весьма поверхностными, односторонними и преследовали совершенно очевидные политические цели. В нынешней резолюции все эти клише воспроизведены… Эта резолюция, как и все предыдущие, принятые в отсутствие России, не будет иметь никакого эффекта», — добавил сенатор.

Ранее стало известно, что в ответ российская делегация выразила несогласие с целым рядом положений этого документа.