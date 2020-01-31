Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы (СЕ), в том числе России.

Как сообщает Интерфакс, в ответ российская делегация выразила несогласие с целым рядом положений этого документа.

Эта резолюция, в частности, призывает Москву «полностью выполнять Минские соглашения» и «безоговорочно и в полном объёме сотрудничать с Объединённой следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности».

Член российской делегации, депутат Госдумы Николай Рыжак, комментируя этот документ подчеркнул, что «Россия даже не является участником Минских соглашений».

В свою очередь, член российской делегации, депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев отметил, что делегация категорически не согласна с текстом резолюции.

«В частности, в резолюции подчёркивается причастность России к крушению малазийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности», — отметил он.

В ноябре 2019 года официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года подчеркнула, что «приговор уже был вынесен сразу», а все остальные действия, по её словам, — «подгонка материалов, которые бы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения».

В Кремле ранее заявляли, что не считают следствие и суд по делу о катастрофе объективными.

Также Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной минских соглашений и внутриукраинского конфликта, и выступает за скорейшее разрешение кризиса на Украине.