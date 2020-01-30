Палестина пригрозила Израилю выходом из всех соглашений

Президент Палестины Махмуд Аббас пригрозил Израилю выходом из всех соглашений в случае, если тот совершит аннексию Иорданской долины.

Как информирует Sky News Arabia, Аббас уведомил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что палестинские власти прекратят выполнение всех соглашений в случае присоединения Израилем Иорданской долины и территории поселений.

При этом отмечается, что о прекращении координации в сфере безопасности в настоящее время речи не идёт.

28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, согласно которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, в Восточном Иерусалиме создаётся палестинская столица, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Аббас отверг данное предложение, назвав план Трампа заговором.