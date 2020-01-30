Главы Генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Главы Генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в пресс-службе турецких вооружённых сил.

«Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провёл телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями относительно развития событий в Идлибе», — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее сирийские военные в ответ на атаки террористов совершили контрнаступление в пригородах Алеппо и Идлиба.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в Идлибе.

В МИД России, в свою очередь, подчеркнули, что Москва привержена строгому выполнению взятых обязательств.