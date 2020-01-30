Власти Пекина запретили регистрации брака 2 февраля из-за коронавируса

Власти Пекина запретили проводить регистрации брака в популярную среди пар дату — 2 февраля 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает газета Beijing Daily со ссылкой на Бюро по гражданским вопросам.

«Чтобы усилить профилактику и контроль эпидемии пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, чтобы избежать скопления людей... город... с одобрения муниципального правительства отменил регистрации браков, которые первоначально планировались 2 февраля 2020 года», — говорится в заявлении.

Пары, подавшие заявления на регистрацию брака 2 февраля, просят перенести дату мероприятия.

Кроме того, власти Пекина посоветовали гражданам отказаться от регистрации брака 14 и 22 февраля.

В городском управлении гражданской администрации также решили приостановить проведение прощальных церемоний в Пекине.

«Согласно предварительной записи, на каждую прощальную церемонию собиралось несколько десятков человек, максимально — более ста человек, такие масштабные собрания не способствуют борьбе со вспышкой вируса», — приводит РИА Новости слова главы управления Ли Ваньцзюна.

Ранее в Пекине зарегистрировали первый случай смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.