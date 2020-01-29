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Трамп заявил о намерении сократить военный контингент США в Ираке

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Американский президент Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что намерен сократить военный контингент США в Ираке.
Трамп заявил о намерении сократить военный контингент США в Ираке
  • Reuters

«Что касается резолюции об использовании силы в Ираке, то мы снизили число военнослужащих до 5 тыс., собираемся сокращать и дальше», — написал он.

Трамп также призвал конгрессменов «голосовать сердцем» по резолюции об ограничении его военных действий против Ирана без соответствующего разрешения законодателей.

10 января палата представителей конгресса США одобрила соответствующую резолюцию.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от Трампа прекратить «ненужные провокации» против Ирана и обеспечить безопасность американских военных в Ираке.

8 января Иран нанёс ракетные удары по двум американским базам в Ираке в качестве возмездия за убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

По последним данным Пентагона, в результате атаки пострадали 50 военнослужащих США.

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