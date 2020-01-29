Турция начала эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй

Короткая ссылка
В МИД Турции заявили о начале эвакуации турецких граждан из китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса.
Турция начала эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй
  • © Anthony WALLACE
  • AFP

Об этом говорится на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

«Наше министерство начало работу в целях эвакуации турецких граждан и членов их семей из китайской провинции Хубэй и прежде всего города Ухань в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Минздрав Турции закончил необходимую подготовку. Мы находимся в тесном контакте с китайскими властями», — указывается в заявлении.

Вместе с этим ведомство рекомендовало гражданам Турции воздержаться от поездок в Китай, а уже находящимся на китайской территории посоветовало отказаться от поездок в регионы страны, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Ранее в МИД Китая заявили о готовности китайской стороны оказать содействие странам, которые будут настаивать на эвакуации своих граждан из Ухани в связи с коронавирусом.

28 января сообщалось, что посольство России в КНР обсуждает возможность и порядок эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, умерли от вируса 132 человека.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить