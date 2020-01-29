Турция начала эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй
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- AFP
Об этом говорится на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.
«Наше министерство начало работу в целях эвакуации турецких граждан и членов их семей из китайской провинции Хубэй и прежде всего города Ухань в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Минздрав Турции закончил необходимую подготовку. Мы находимся в тесном контакте с китайскими властями», — указывается в заявлении.
Вместе с этим ведомство рекомендовало гражданам Турции воздержаться от поездок в Китай, а уже находящимся на китайской территории посоветовало отказаться от поездок в регионы страны, где зафиксированы вспышки коронавируса.
Ранее в МИД Китая заявили о готовности китайской стороны оказать содействие странам, которые будут настаивать на эвакуации своих граждан из Ухани в связи с коронавирусом.
28 января сообщалось, что посольство России в КНР обсуждает возможность и порядок эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса.
По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, умерли от вируса 132 человека.
Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.