Турция начала эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй

В МИД Турции заявили о начале эвакуации турецких граждан из китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса.

Об этом говорится на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

«Наше министерство начало работу в целях эвакуации турецких граждан и членов их семей из китайской провинции Хубэй и прежде всего города Ухань в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Минздрав Турции закончил необходимую подготовку. Мы находимся в тесном контакте с китайскими властями», — указывается в заявлении.

Вместе с этим ведомство рекомендовало гражданам Турции воздержаться от поездок в Китай, а уже находящимся на китайской территории посоветовало отказаться от поездок в регионы страны, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Ранее в МИД Китая заявили о готовности китайской стороны оказать содействие странам, которые будут настаивать на эвакуации своих граждан из Ухани в связи с коронавирусом.

28 января сообщалось, что посольство России в КНР обсуждает возможность и порядок эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, умерли от вируса 132 человека.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.