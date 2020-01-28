В Китае назвали сроки лечения заболевших новым типом коронавируса

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Член экспертной группы Государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван заявил, что для лечения заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, требуется около недели, в более тяжёлых случаях лечение может занять две недели.
В Китае назвали сроки лечения заболевших новым типом коронавируса
  • Reuters

«В настоящее время пациенты с лёгкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьёзными — нужно примерно две недели, возможно даже больше», — цитирует РИА Новости Ли Синвана.

Как сообщалось, зафиксировано 4515 подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса. 976 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

По последним данным, жертвами вируса стали 106 человек.

Посольство России в Китае обсуждает возможность и порядок эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса.

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