В Китае назвали сроки лечения заболевших новым типом коронавируса

Член экспертной группы Государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван заявил, что для лечения заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, требуется около недели, в более тяжёлых случаях лечение может занять две недели.

«В настоящее время пациенты с лёгкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьёзными — нужно примерно две недели, возможно даже больше», — цитирует РИА Новости Ли Синвана.

Как сообщалось, зафиксировано 4515 подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса. 976 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

По последним данным, жертвами вируса стали 106 человек.

Посольство России в Китае обсуждает возможность и порядок эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса.