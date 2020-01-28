В Китае назвали сроки лечения заболевших новым типом коронавируса
- Reuters
«В настоящее время пациенты с лёгкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьёзными — нужно примерно две недели, возможно даже больше», — цитирует РИА Новости Ли Синвана.
Как сообщалось, зафиксировано 4515 подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса. 976 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.
По последним данным, жертвами вируса стали 106 человек.
Посольство России в Китае обсуждает возможность и порядок эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса.