Актриса Андрейченко вышла на связь

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Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о её пропаже в Мексике. Она опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.

«Меня привезли домой сегодня, в понедельник, в районе 5:30 (вечера по местному времени — RT), когда я и включила свой телефон. О Боже!», — написала она.

Ранее к поискам Андрейченко подключилось российское посольство в Мексике.

В свою очередь директор Андрейченко Ян Трунцев подтвердил RT, что актриса в последний раз выходила с ним на связь днём 25 января.

27 января появились сообщения, что Андрейченко перестала отвечать на звонки после того, как 25 января отправилась в гости к подруге в Мексику.

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