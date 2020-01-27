Исчезла без следа: в Мексике ищут актрису Наталью Андрейченко

В Мексике пропала известная советская и российская актриса Наталья Андрейченко. Её PR-директор Ян Трунцев заявил, что она не выходит на связь с субботы. В тот день Андрейченко, которая периодически проживает в свой вилле на мексиканском побережье, была в гостях у подруги в Канкуне. Около 15:00 она поехала в сторону дома, пожаловавшись на плохое самочувствие. Дорога должна была занять примерно час, но с тех пор о местонахождении актрисы ничего не известно.

Об исчезновении 63-летней Натальи Андрейченко стало известно в понедельник утром из сообщения в Instagram актрисы, опубликованном её PR-директором Яном Трунцевым.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в три часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, её клонило в сон», — написал Трунцев.

«Со мной вчера связалась её подруга Марэт, я писал в посте всё, что мне известно на данный момент. Вчера она мне написала, я начал узнавать… Я с Натальей работаю с декабря, и у меня нет телефона ни её помощника, ни сына — ничего не было. Я начал это всё узнавать через коллег. До сына в Швейцарию у меня не получилось дозвониться, но они редко с ним общались: он занятой человек такой, а со мной Наталья общалась каждый день, потому что у нас новый проект готовится плюс она ещё запускает с командой духовный проект свой новый, в общем, были на связи каждый день. Она не на связи с субботы с трёх часов дня», — заявил RT Трунцев, который в течение понедельника пока оставался единственным источником новостей об Андрейченко.

Он попросил связаться с ним всех, у кого есть хоть какая-то информация об актрисе: два используемых ею телефонных номеров недоступны.

До этого Трунцев сообщил, что перед отъездом от подруги она пожаловалась на плохое самочувствие и усталость и что её клонило в сон. При этом актриса сама должна была сесть за руль и доехать до своей виллы, расположенной менее чем в часе езды от курортного города Канкуна, где живёт Марэт.

По словам PR-директора, Андрейченко начали искать по местным больницам, но пока никакой детальной информации о поисках и о том, кто их осуществляет, нет. Он также категорически отверг предположение неназванных СМИ, что Наталья употребляла алкоголь и наркотики.

Instagram

© natalya_andreychenko

При этом в местных СМИ информации о происшествиях, в которые могла попасть актриса, пока нет.

Информация о судьбе Андрейченко может проясниться в ближайшие часы — из-за восьмичасовой разницы между Москвой и Канкуном период наибольшего резонанса в российских СМИ и соцсетях пришёлся на время, когда в Мексике была глубокая ночь. Очевидно, что с наступлением в Канкуне утра понедельника поиски актрисы непосредственно в районе исчезновения активизируются.

Наталья Андрейченко, наибольшую известность которой принесла главная роль в культовом советском фильме-мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания», переехала в Мексику более десяти лет назад, после развода со своим вторым мужем Максимилианом Шеллом, с которым много лет до этого жила в США. В Мексике она приобрела виллу на курортном побережье Ривьера-Майя.

При этом Андрейченко регулярно приезжала в Россию, где время от времени принимала участие в кино- и телепроектах. Последний раз СМИ писали о её визите на родину в ноябре 2019 года, когда она посетила в Москве премьеру фильма «Конец сезона».

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Судя по Instagram актрисы, перед очередным приездом в Мексику она побывала в Швейцарии, где проживает её сын от первого брака с композитором Максимом Дунаевским.

Ранее у Андрейченко, как она сама неоднократно рассказывала, был серьёзный конфликт с Дмитрием. Актриса обвиняла сына, взявшего фамилию её второго мужа, в том, что он якобы без спроса снял с её счёта в банке, сотрудником которого является, крупную сумму денег и потратил по своему усмотрению.

Несколько лет назад Андрейченко даже подала на него заявление в швейцарскую полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие установило, что Дмитрий Шелл снимал деньги в рамках закона, и в конечном итоге мать с сыном всё-таки помирились.

Оставшись без накоплений, Андрейченко занялась бизнесом в Мексике. Давно увлекаясь вегетарианством, сыроедением, медитативными практиками, она открыла на собственной вилле духовный центр, где любой желающий мог пройти специально придуманный ею курс, включавший в себя элементы йоги, медитации, диеты и общение с самой актрисой.

Instagram

© natalya_andreychenko

Изначально курс пользовался популярностью, клиенты даже специально прилетали к Андрейченко из других стран, но затем спрос на него упал и актриса приостановила занятия. Летом прошлого года стало известно, что она выставила свой особняк на продажу. Наталья рассчитывала получить за дом не менее 7 млн рублей, но, судя по всему, покупателя на него пока так и не нашла.