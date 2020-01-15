Путин поздравил Дунаевского с 75-летним юбилеем

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Российский президент Владимир Путин направил поздравление народному артисту России композитору Максиму Дунаевскому по случаю 75-летия, отметив особое место его музыкальных произведений в репертуаре известных исполнителей.
Путин поздравил Дунаевского с 75-летним юбилеем
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли», — говорится в телеграмме.

Путин также отметил активное участие Дунаевского в общественной жизни и благотворительности.

В ноябре Путин посетил юбилейный концерт к 90-летию народной артистки СССР композитора Александры Пахмутовой.

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