Путин поздравил Дунаевского с 75-летним юбилеем
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- РИА Новости
Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли», — говорится в телеграмме.
Путин также отметил активное участие Дунаевского в общественной жизни и благотворительности.
В ноябре Путин посетил юбилейный концерт к 90-летию народной артистки СССР композитора Александры Пахмутовой.