Путин поздравил Дунаевского с 75-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин направил поздравление народному артисту России композитору Максиму Дунаевскому по случаю 75-летия, отметив особое место его музыкальных произведений в репертуаре известных исполнителей.

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли», — говорится в телеграмме.

Путин также отметил активное участие Дунаевского в общественной жизни и благотворительности.

В ноябре Путин посетил юбилейный концерт к 90-летию народной артистки СССР композитора Александры Пахмутовой.