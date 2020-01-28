Медитации в джунглях: Наталья Андрейченко объяснила своё исчезновение

Актриса Наталья Андрейченко опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором поблагодарила поклонников за беспокойство и рассказала, как провела последние несколько дней. По словам знаменитости, она была в джунглях «в специальном поселении с интересными духовными лидерами». Сообщения о пропаже Андрейченко появились в СМИ 27 января. Тогда пиар-директор актрисы Ян Трунцев заявил, что она не выходила на связь с 25 января — после того как покинула дом проживающей в мексиканском Канкуне подруги. В социальных сетях историю с пропажей актрисы уже назвали пиар-ходом.

Советская и российская актриса Наталья Андрейченко, об «исчезновении» которой сообщалось 27 января, вышла на связь. В социальной сети Instagram артистка выложила видеообращение, «в связи с исчезновением, которого не было». В ролике она объяснила, как провела последние несколько дней.

По словам Андрейченко, в последнее время ей приходилось много работать и у неё возникла необходимость «освободиться и набраться сил, немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами». Поэтому, покинув дом своей подруги Марэт в мексиканском городе Канкуне, она отправилась вглубь джунглей за медитативными практиками.

«Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка Silence (молчание). В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить», — объяснила актриса в комментарии к видеообращению, отметив, что перед приездом в поселение отключила мобильный телефон.

Андрейченко добавила, что до поездки в джунгли две недели находилась в «очистительном ретрите».

О том, что Наталья Андрейченко более суток не выходит на связь, 27 января сообщил пиар-директор актрисы Ян Трунцев. По словам Трунцева, 25 января Наталья находилась в гостях у Марэт. Она покинула дом подруги днём (при этом пожаловавшись на плохое самочувствие), после чего исчезла.

Трунцев отмечал, что актрису стали искать в местных больницах, но о том, кто и как ведёт поиски, не сообщалось. При этом представитель актрисы опровергал предположения СМИ о том, что его подопечная употребляла алкоголь или наркотические вещества.

Информацию о пропаже актрисы позднее прокомментировали и в российском консульстве в Мексике.

«В посольство в связи с пропажей Натальи Андрейченко никто не обращался, о пропаже не заявляли, поэтому данных пока у нас нет. Выясняем обстоятельства», — приводило РИА Новости слова пресс-атташе ведомства Евгения Ненашкина.

Когда Андрейченко вышла на связь, поклонники актрисы обрадовались, что с ней всё в порядке.

«Ура! Вот точно как Мэри Поппинс — улетела и вернулась. Уже больше не улетай, оставайся с нами», — написала одна из подписчиц актрисы под публикацией Андрейченко.

Часть поклонников Андрейченко оправдывает поступок актрисы. Некоторые даже поддерживают идею артистки отключить мобильный телефон, чтобы побыть наедине с собой. Однако многие пользователи социальной сети уверены, что шумиха вокруг так называемого исчезновения Натальи Андрейченко является продуманным пиар-ходом.

«Неудачный хайп — люди переживали», — отмечает одна из пользовательниц Instagram под публикацией актрисы.

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«Вот поэтому из родных никто не беспокоился. Родных она предупредила. Всю бузу поднял пиар-директор или как его там. Спланированный хайп перед выпуском трёх проектов. Да... Духовные практики и такой дешёвый (хотя у Малахова будет уже не дешёвый), бездарный и бессердечный хайп», — сокрушается другая пользовательница социальной сети.

Некоторые юзеры сетуют на то, что за Андрейченко беспокоилось множество людей, на чувствах которых «играть нельзя». Кто-то корит актрису за «безответственный поступок» и считает, что ей следовало бы предупредить своих представителей о намерении не выходить на связь некоторое время.

Есть и те, кто сравнивает случай с «пропажей» актрисы с историей, произошедшей в июне 2019 года с продюсером Бари Алибасовым — тогда актёр по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот».

«Синдром Бари Алибасова», — отметила пользовательница Instagram. «А мы уж испугались. Может, вы «Крота» хлебнули, как Алибасов», — добавила другая.