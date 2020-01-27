Директор Андрейченко заявил, что актриса не выходит на связь

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Анастасия Румянцева
Директор актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев рассказал RT о том, что она не выходит с ним на связь с 25 января.
Директор Андрейченко заявил, что актриса не выходит на связь
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Я с Натальей работаю с декабря... со мной она общалась каждый день, потому что у нас новый проект готовится. Плюс она ещё запускает с командой свой новый духовный проект, в общем, каждый день мы обсуждали… Были на связи каждый день. Собственно, она не на связи с субботы с трёх часов дня», — рассказал Трунцев.

Ранее появились сообщения о том, что Наталья Андрейченко в субботу находилась в гостях у подруги в Мексике. С тех пор она не выходит на связь и не отвечает на звонки.

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