Директор Андрейченко заявил, что актриса не выходит на связь

Директор актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев рассказал RT о том, что она не выходит с ним на связь с 25 января.

«Я с Натальей работаю с декабря... со мной она общалась каждый день, потому что у нас новый проект готовится. Плюс она ещё запускает с командой свой новый духовный проект, в общем, каждый день мы обсуждали… Были на связи каждый день. Собственно, она не на связи с субботы с трёх часов дня», — рассказал Трунцев.

Ранее появились сообщения о том, что Наталья Андрейченко в субботу находилась в гостях у подруги в Мексике. С тех пор она не выходит на связь и не отвечает на звонки.