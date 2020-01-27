Посольство в Мексике выясняет ситуацию с пропажей актрисы Андрейченко
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- РИА Новости
«В посольство в связи с пропажей Натальи Андрейченко никто не обращался, о пропаже не заявляли, поэтому данных пока у нас нет. Выясняем обстоятельства», — цитирует пресс-атташе посольства Евгения Ненашкина РИА Новости.
Ранее директор Андрейченко Ян Трунцев подтвердил RT, что актриса в последний раз выходила с ним на связь днём 25 января.
27 января появились сообщения, что Андрейченко перестала отвечать на звонки после того, как 25 января отправилась в гости к подруге в Мексику.