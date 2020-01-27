Володин в Иране обсудил с Рухани отношения Москвы и Тегерана

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Иран провёл встречу с иранским лидером Хасаном Рухани и передал ему приветствие от президента России Владимира Путина. Об этом заявили в пресс-службе Госдумы.

globallookpress.com