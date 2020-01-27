Володин в Иране обсудил с Рухани отношения Москвы и Тегерана
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«Состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента ИРИ Хасана Рухани. Вячеслав Володин передал слова приветствия и самые тёплые пожелания от президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Володин рассказал Рухани об итогах заседания российско-иранской межпарламентской комиссии, стороны также обсудили вопросы развития отношений двух стран.
Ранее Володин провёл встречу с председателем меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани в Тегеране. Во время беседы российский парламентарий отметил, что Россия и Иран инициировали создание нового формата, чтобы наладить межпарламентское взаимодействие прикаспийских государств.