Володин в Иране обсудил с Рухани отношения Москвы и Тегерана

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Иран провёл встречу с иранским лидером Хасаном Рухани и передал ему приветствие от президента России Владимира Путина. Об этом заявили в пресс-службе Госдумы.
Володин в Иране обсудил с Рухани отношения Москвы и Тегерана
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«Состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента ИРИ Хасана Рухани. Вячеслав Володин передал слова приветствия и самые тёплые пожелания от президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Володин рассказал Рухани об итогах заседания российско-иранской межпарламентской комиссии, стороны также обсудили вопросы развития отношений двух стран.

Ранее Володин провёл встречу с председателем меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани в Тегеране. Во время беседы российский парламентарий отметил, что Россия и Иран инициировали создание нового формата, чтобы наладить межпарламентское взаимодействие прикаспийских государств.

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