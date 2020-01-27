Володин провёл встречу с иранским коллегой Али Лариджани

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с председателем меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани в Тегеране.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Володин заявил, что через развитие межпарламентских связей следует сделать всё необходимое для преодоления вызовов, с которыми сталкиваются Россия и Иран.

«Форматы, которые мы реализуем, в том числе конференция спикеров по региональному сотрудничеству и безопасности, совещание спикеров стран Евразии, показывают свою эффективность», — сообщил Володин.

Он отметил большое значение сотрудничества в Каспийском регионе.

«Сегодня нам предстоит большая работа, в рамках которой мы проведём совместное заседание межпарламентской комиссии с тем, чтобы через призму парламентского измерения постараться сделать всё для того, чтобы наши отношения развивались, крепли и, конечно, те вызовы, с которыми сталкиваются наши страны, мы могли вместе преодолеть более эффективно», — добавил спикер Госдумы.

В свою очередь Али Лариджани отметил, что отношения между Россией и Ираном развиваются «в стратегическом направлении».

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что присутствие России на Ближнем Востоке может способствовать установлению мира в регионе.