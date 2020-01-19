В МИД Ирана рассказали о роли России на Ближнем Востоке

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Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что присутствие России на Ближнем Востоке может способствовать установлению мира в регионе.
В МИД Ирана рассказали о роли России на Ближнем Востоке
  • Reuters

«Присутствие России в регионе может помочь установлению мира», — сказал Аракчи.

Он заявил о расширении за последнее время стратегического, политического и экономического сотрудничества между Ираном и Россией.

По его словам, страны имеют «схожие взгляды на ситуацию в регионе, включая работу в рамках астанинского процесса».

«Мы будем продолжать взаимодействие с Россией», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Берлине начала работу международная конференция по ливийскому урегулированию.

В ней принимают участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, президент России Владимир Путин, глава Госдепартамента США Майк Помпео, представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также международных организаций.

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