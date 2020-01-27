Володин рассказал о сотрудничестве с Ираном в Каспийском регионе

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Россия и Иран инициировали создание нового формата, чтобы наладить межпарламентское взаимодействие прикаспийских государств. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем меджлиса Ирана Али Лариджани в иранской столице.
Володин рассказал о сотрудничестве с Ираном в Каспийском регионе
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

«Большое значение мы придаём сотрудничеству в Каспийском регионе. Мы договорились с господином Али Лариджани проработать возможность реализации нового формата межпарламентского взаимодействия и обратиться к нашим коллегам — парламентариям стран каспийского бассейна с предложением участвовать в решении общих вопросов через парламентское измерение», — приводит Интерфакс слова Володина.

Он отметил необходимость эффективной работы в рамках межпарламентской комиссии России и Ирана.

«Это формат новый, который позволит нам рассматривать вопросы широкого круга, причём не только политического спектра, но и вопросов совершенно конкретного характера, требующих решений исполнительной власти», — добавил он.

Ранее Володин отметил, что Россия и Иран в условиях санкций США должны развивать двусторонний товарооборот и защищать взаимные инвестиции. 

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