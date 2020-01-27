Володин рассказал о сотрудничестве с Ираном в Каспийском регионе
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«Большое значение мы придаём сотрудничеству в Каспийском регионе. Мы договорились с господином Али Лариджани проработать возможность реализации нового формата межпарламентского взаимодействия и обратиться к нашим коллегам — парламентариям стран каспийского бассейна с предложением участвовать в решении общих вопросов через парламентское измерение», — приводит Интерфакс слова Володина.
Он отметил необходимость эффективной работы в рамках межпарламентской комиссии России и Ирана.
«Это формат новый, который позволит нам рассматривать вопросы широкого круга, причём не только политического спектра, но и вопросов совершенно конкретного характера, требующих решений исполнительной власти», — добавил он.
Ранее Володин отметил, что Россия и Иран в условиях санкций США должны развивать двусторонний товарооборот и защищать взаимные инвестиции.